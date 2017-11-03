Ersa, yurt dışındaki büyümesini TURQUALITY ile hızlandıracak

Mobilya sektöründe 60 yıllık uzmanlığa sahip Ersa, Türk markalarının globalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan TURQUALITY Destek Programı’na katıldı. Türkiye ve dünyadan kullanıcıların mobilya, tasarım, üretim ve mimari ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve yüksek kalitede çözümler sunan Ersa, yurt dışı pazarlardaki büyümesini TURQUALITY ile hızlandıracak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ersa Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, "1958 yılında küçük bir işletme olarak Sivas’ta faaliyete başlayan Ersa, bugün Türkiye çapında hizmet veriyor ve 41 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat gelirlerimiz son 5 yılda 60 milyon dolara yaklaştı. İhracat değerimiz ise 2016 sonu itibarıyla sektör ortalamasının yaklaşık 3 katına ulaşarak 7,5 dolar/kg oldu. Dünya çapında bir oyuncu olma hedefiyle, Ersa’nın 60 yıllık birikimini TURQUALITY desteğiyle çok daha ileriye taşıyacak, ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

