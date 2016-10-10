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Ersan Erdura, Büyükçekmece'de nostalji rüzgarları estirdi

Büyükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ersan Erdura konseri müzikseverleri 80'li yıllara götürdü.

Ersan Erdura, Büyükçekmecede nostalji rüzgarları estirdi

10 Ekim 2016 10:12

Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ersan Erdura konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde Büyükçekmecelilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

"Büyükçekmeceliler çok şanslı"
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Erdura, seyircilerin arasına girerek enerjisiyle göz doldurdu. 80'lerin unutulmaz eserlerini seslendiren Erdura, kendisinin de Büyükçekmeceli olduğunu belirterek, Büyükçekmece'nin kültüre ve sanata aşık bir başkana sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirtti.

"Unutulmaz bir gece yaşadık"
Yoğun iş programından ötürü konsere gelemeyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen geceye katılan Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Başkan Akgün'e sevgi ve saygılarını iletti. Sancar, "Unutulmaz eserleri kendi yorumunuzla bizlere tattırdığınız için çok teşekkür ederiz. Büyükçekmece ailesi olarak unutulmayacak bir gece yaşadık" dedi. 

Etiketler: Büyükçekmece, Ersan Erdura


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