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Ersan Gülüm resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm transferini resmen açıkladı.

Ersan Gülüm resmen Beşiktaşta

26 Ocak 2017 14:16

Altı yıl formasını giydiği Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezon ortasında Çin ekiplerinden Hebei China Fortune’a transfer olan Ersan Gülüm yuvaya döndü. Siyah-beyazlı kulüp Ersan'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Anlaşmaya göre Ersan'ı kiralık olarak kadrosuna katan Beşiktaş, Çin ekibine herhangi bir ücret ödemeyecek.
Beşiktaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.
Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir.” 

Etiketler: beşiktaş, Ersan Adem Gülüm


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