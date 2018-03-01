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Ersan İlyasova Philadelphia 76ers’ta

NBA’de Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'tan Ersan İlyasova'yı kadrosuna kattı.

Ersan İlyasova Philadelphia 76ersta

01 Mart 2018 10:13

NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 76ers'ın forvet pozisyonunda görev alan Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladığı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi. Sezona Hawks'ta başlayan ve iki yıl önce de 76ers forması giyen Ersan İlyasova, NBA'de bu iki takımın yanı sıra Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Oklahoma City Thunder'da görev yaptı. Furkan Korkmaz'ın takım arkadaşı olacak Ersan, bu sezon Hawks formasıyla 40'ına ilk 5'te başladığı 46 maçta ortalama 25 dakika süre alarak 10,9 sayı, 5,5 ribaunt istatistikleri yakaladı. 

Etiketler: Ersan İlyasova, Philadelphia 76ers

 

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