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Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu

NBA Doğu Konferansı ekiplerinden Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova'yı takasla kadrosuna kattı.

Ersan İlyasovanın yeni takımı belli oldu

23 Şubat 2017 10:52

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Philadelphia 76ers'in Ersan İlyasova'yı Atlanta Hawks'a göndererek, Tiago Splitter'ın yanı sıra 2017 draftı 2. tur seçme hakkını da aldığı belirtildi. Öte yandan Philadelphia isterse elindeki 2 tane 2017 draftı 2. tur seçme hakkından daha alt sırada olanını da Hawks'ın 2. tur hakkıyla değiştirebilecek.

29 yaşındaki Ersan, Hawks ile NBA'deki 6. takımında forma giyecek. Milli basketbolcu 2005 draftında Milwaukee Bucks tarafından 36. sıradan seçilmiş ve sezon öncesinde Detroit Pistons'a daha sonra ise Orlando Magic'e takas olmuştu. Bu sezon başında Oklahoma City Thunder'a takas edilen Ersan, daha sonra Philadelphia 76ers'e gitmişti. 

Etiketler: Atlanta Hawks, Ersan İlyasova, nba


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