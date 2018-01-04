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Ersa'nın 2018 konsepti 'Peter Pan ile Wendy'

Ersa, her yıl hikayelere hayat veren defter ve takvim projesinde bu yıl 'Peter Pan ile Wendy'yi kullandı.

Ersanın 2018 konsepti Peter Pan ile Wendy

04 Ocak 2018 15:06

Ersa, her yıl hikayelere hayat veren defter ve takvim projesine; dünya edebiyatının değerli yapıtları 'Küçük Prens', 'Alice Harikalar Diyarında' ve 'Sherlock Holmes'un ardından bu sene 'Peter Pan ile Wendy'nin ilham dolu hikayesiyle devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, İskoç yazar James Matthew Barrie tarafından kaleme alınan 'Peter Pan ile Wendy' orijinal eserinden ve Nihal Yeğinobalı tarafından Can Çoçuk Yayınları için çevirilen Türkçe baskısından alıntıları içeren defter, 12 farklı illüstratörün eşsiz karakter çizimleriyle birlikte sunuldu. Yeni yıl itibarıyla kullanıcısıyla buluşan deftere 'Peter Pan ile Wendy' konseptli 2018 takvimi eşlik ediyor.

Ayrıca, Ersa'nın 2012 yılından bu yana mimariden endüstriyel tasarım ve modaya, grafik tasarımdan fotoğraf ve müziğe uzanan geniş bir yelpazede amatör ve profesyonel sanatçıları bir araya getiren Box in a Box Idea projesinin çatısı altında hayata geçirilen 'Peter Pan ile Wendy', yeni yılda Düşler Ülkesi'ne yolculuk yapmak isteyenler için şirketin internet adresinden satışa sunulduğu bildirildi. 

 

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