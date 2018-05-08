Ersanlı Philadelphia umut tazeledi

Yarı final serisinde 3-0 gerideyken tur için son şansı olan maçta genç Philadelphia 76ers, taraftarını sevindirerek durumu 3-1’e getirdi ve tur için şansını korudu. Çekişmeli geçen maçta ilk yarıyı 47-43 önde kapatan 76ers, ikinci yarıya da güçlü başladı ve üstünlüğünü son dakikaya kadar korudu.

Teryy ile 76ers’ın yıldızı Joel Embiid arasında yaşanan gerginlik takımlarına teknik faul almalarına sebep oldu. Celtics’de en skorer oyuncu 20 sayı ile Jayson Tatum oldu.

76ers’da ilk defa play-offlar’da ilk beşte parkeye çıkma şansı bulan T.J. McConnell göz doldururken, başarılı oyunu tüm taraftarlarca alkışlandı. 76ers’da en skorer oyuncu 25 sayı ile Dario Saric olurken, T.J. McConnel ve Ben Simmons 19’ar sayı ile onu takip etti.

Ersan İlyasova maçta 17 dakika süre alarak 6 sayı, 5 ribaund ve 1 asist üretti. Bir diğer milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise süre şansı bulamadı.

“Herkes ekstra motivasyonla sahaya çıktı”

Maçın ardından İHA’ya konuşan Ersan İlyasova, “Dördüncü maçta sahamızda iyi bir maç çıkardık. Kaybedersek eve giderdik. Kazanırsak Boston’a. Herkes ekstra motivasyonla sahaya çıktı” dedi.

Bundan sonraki adımın Bostan’da aynı şekilde mücadele etmek olduğunu belirten İlyasova, takımın moralinin hep yüksek olduğunu vurgulayarak, “İlk üç maçı kaybettikten sonra tarihte henüz tur geçen takım yok ama bizim düşüncemiz neden olmasın şeklinde” diye konuştu.

Ersan ilk üç maçta McConnel’in yer almadığını ama bu maçta çok faydalı olduğunu, sürekli aynı takımla oynandığında bu tarz sürprizlerin önemli olduğunu belirtti. Çok yönlü bir oyuncu olmanın önemine değinen Ersan, kendisinin de bu konuda çalıştığını ifade etti. İlyasova, “İstatistik olarak imkansız gözükse de her maçı tek tek ele alıp, adım adım ilerlemeye çalışacağız” dedi.

Serinin beşinci maçı 9 Mayıs’ta Boston’da oynanacak.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu