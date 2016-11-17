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Ersanlı Philadelphia, Washington’ı mağlup etti

Philadelphia 76ers, Well Fargo Center'da karşılaştığı Washington Wizards'ı 109-102’lik skorla mağlup ederek, bu sezonki 2 galibiyetini aldı. Philadelphia'da forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova ise 16 sayı, 4 ribaund ile oynadı.


17 Kasım 2016 10:34

NBA’de normal sezon heyecanına 11 karşılaşma ile devam edildi. Cleveland Cavaliers, Bankers Life Fieldhouse'da karşılaştığı Indiana Pacers'a 103-93 mağlup oldu. Indiana’da Paul George 21 sayı, 11 ribaund, Jeff Teague 20 sayı, 8 asist ve Thaddeus Young 16 sayı, 7 ribaund ile oynarken, Cleveland'da Kevin Love 27 sayı, 16 ribaund, Kyrie Irving 24 sayı, 7 asist ile takımına takımına katkıda bulundu. Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu Lebron James mücadelede forma giymedi.

New Orleans Pelicans’dan 10. mağlubiyet
Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Amway Arena'da mücadele ettiği Orlando Magic'e 89-82 mağlup oldu ve bu sezonki 10. mağlubiyetini aldı. Pelicans’ta Ömer Aşık sayı üretmezken 10 ribaund ile oynadı. New Orleans Pelicans'ta Terrence Jones 26 sayı, 9 ribaund, Langston Galloway 15 sayı, 2 ribaund mücadele ederken, Orlando'da ise Evan Fournier 16 sayı, 3 asit, Serge Ibaka 16 sayı, 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

Ersanlı Philadelphia galip
Philadelphia 76ers, Well Fargo Center'da karşılaştığı Washington Wizards'ı 109-102 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Philadelphia'da forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova 16 sayı, 4 ribaund ile oynarken, Jahlil Okafor 19 sayı, 5 ribaund ve Nik Stauskas 15 sayı, 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Washington’da John Wall 27 sayı, 6 asist, Markieff Morris 19 sayı, 4 ribaund ve Otto Porter Jr. 15 sayı, 13 ribaundle oynamasına rağmen mağlubiyetini önleyemedi.

NBA’de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 103 - Cleveland Cavaliers: 93
Orlando Magic: 89 - New Orleans Pelicans: 82
Philadelphia 76ers: 109 - Washington Wizards: 102
Atlanta Hawks: 107 - Milwaukee Bucks: 100
Boston Celtics: 90 - Dallas Mavericks: 83
New York Knicks: 105 - Detroit Pistons: 102
Oklahoma City Thunder: 105 - Houston Rockets: 103
Toronto Raptors: 121 - Golden State Warriors: 127
Denver Nuggets: 120 - Phoenix Suns: 104
Los Angeles Clippers: 107 - Memphis Grizzlies: 111
Sacramento Kings: 105 - San Antonio Spurs: 110
 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: Ersan İlyasova, Philadelphia


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