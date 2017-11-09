Ersa’ya Design Turkey 2017’den 'İyi Tasarım' ödülü

Bugün dünyanın 41 ülkesine ihraç ettiği ürünleriyle Türkiye ve dünyadan çok sayıda kullanıcısının mobilya, tasarım, üretim ve mimari ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çözümler sunana Ersa, 50’nin üzerinde prestij sahibi tasarım ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Ece Yalım Design Studio tarafından çalışma mekanları ve ortak alanlar için geliştirilen çalışma ünitesi Envelope II ile “İyi Tasarım” ödülüne layık görülen Ersa’nın ödülünü tasarımcı Ece Yalım ve Ersa Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Derneği Başkanı Sertaç Ersayın’dan aldı. Ersa, Envelope bekleme ünitesi ile organizasyonun ilk yılı olan 2012’de “İyi Tasarım” ödülüne layık görülmüştü.

'Türk Tasarımının Genetik Kodları' Design Turkey 2017’de

Ece Yalım Design Studio’nun Ersa için geliştirdiği bir diğer tasarım olan Tambour puf, 'Türkiye Tasarım Haftası' kapsamında düzenlenen ve Türk zanaat ve sanatının oluşturduğu zenginlikten beslenen nesnelerin, değerli tasarımcıların dokunuşlarıyla dünya tasarımına kazandırılma sürecine eğilen 'Türk Tasarımının Genetik Kodları' sergisinde etkinlik ziyaretçileri için özel bir seçki sunuyor.