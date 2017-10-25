Diğer
Kategoriler

Ersa'ya German Design Award'dan beş ödül

Türkiye'de mobilya sektörünün önemli firmalarından Ersa, German Design Council tarafından her yıl dünyanın en iyi tasarımlarının ödüllendirildiği German Design Award'da bir 'Gold', dört 'Winner' ödülü kazandı. Firma, Türkiye'de kendi sektöründe, yarışmanın ise en prestijli iki kategorisinde toplam beş ödüle layık görülen tek firma oldu.

Ersaya German Design Awarddan beş ödül

25 Ekim 2017 14:09

“Başarıyı görünür kılan ödül” sloganıyla Almanya başta olmak üzere tüm dünyadan tasarım alanında yenilikçi ve öncü fikirlerin ödüllendirildiği German Design Award 2018'de, Claudio Bellini Design tarafından Türkiye'de mobilya sektörünün önemli firmalarından Ersa için geliştirilen Arrow, yarışmanın en üst ödül kategorisi olan 'Gold' ödülüne layık görüldü. Şirket bu sayede, Türkiye'den mobilya sektöründeki adaylar arasında tek 'Gold' ödülüne sahip olurken, Cappelletti Architetti tasarımı Premier sandalye, Ece Yalım Design Studio tasarımı Carnival ve Envelope II serileri, Burak Koçak tasarımı Hull koltuk serisi ile yarışmanın ikinci büyük ödülü olan 'Winner' almaya hak kazandı.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç