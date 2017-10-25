Ersa'ya German Design Award'dan beş ödül

“Başarıyı görünür kılan ödül” sloganıyla Almanya başta olmak üzere tüm dünyadan tasarım alanında yenilikçi ve öncü fikirlerin ödüllendirildiği German Design Award 2018'de, Claudio Bellini Design tarafından Türkiye'de mobilya sektörünün önemli firmalarından Ersa için geliştirilen Arrow, yarışmanın en üst ödül kategorisi olan 'Gold' ödülüne layık görüldü. Şirket bu sayede, Türkiye'den mobilya sektöründeki adaylar arasında tek 'Gold' ödülüne sahip olurken, Cappelletti Architetti tasarımı Premier sandalye, Ece Yalım Design Studio tasarımı Carnival ve Envelope II serileri, Burak Koçak tasarımı Hull koltuk serisi ile yarışmanın ikinci büyük ödülü olan 'Winner' almaya hak kazandı.

