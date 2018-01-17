Ersin Konar’dan ‘Çeyiz parası’ almayı unutan kızlara uyarı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, çeyiz parasından iş göremezlik ödemesine, cenaze ödeneğinden yol parası geri ödemesine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ve halk arasında çeyiz parası olarak bilinen evlenme yardımının düğün telaşıyla unutulduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, “Sosyal Güvenlik Kurumu bir sürü ödeme yapıyor. Ama bu ödemeler cenazeyle, düğünle, hastalık durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nda unutuluyor. Çeyiz parası, SSK’dan, Bağ-Kur’dan, Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşlarımızın vefatı halinde kız çocukları aylık alma hakkına sahip oluyor. Kız çocukları ölene kadar evlenmediği sürece bu maaşta hak sahibi oluyor. Çalışma Bakanlığı’nın kız çocuklarına çok güzel bir müjdesi bu ama çoğu vatandaşımız bunu bilmiyor” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu 24 Maaşlık ‘çeyiz parası’ veriyor

Çeyiz parası almak için SGK’ya verilecek bir dilekçenin yeterli olacağını kaydeden Konar, şu ifadeleri kullandı: “Örnek verirsek; kız çocuğumuz bekâr, babası vefat etti. SSK’lı, Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı üzerinden babasından aylık almaya hak sahibidir. Aylığı bağlatıyor aradan 2-3 sene geçiyor hanımefendi evlenmeye karar veriyor. Evlendiği anda Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe vermeyi unutuyor. Evlendiği anda dilekçe verse 24 aylık çeyiz parası yani bin lira maaş alıyorsa o an için 24 bin lira civarı bir rakam hanımefendiye otomatik olarak 2 yıllık maaşı olarak ödeniyor. Yani Sosyal Güvelik Kurumu, ‘Sen evlen ben sana 24 aylık çeyiz parası vereyim’ diyor. Ama evlenmenin telaşıyla kimse başvuru yapıp bu paraları almıyor, unutuyor”.

Raporlu işçilere günlük 40 lira iş göremezlik ödeneği

Raporlu işçilerin istirahatlı oldukları her gün için 40 lira iş göremezlik ödeneği alacaklarını söyleyen Ersin Konar, “Çalışan işçilerimiz hastaneden rapor aldıklarında istirahatlı oldukları gün için 40 lira ödeme almak zorundalar ama hastalık vasıtasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na kimse başvuru yapıp da bu paralara tenezzül etmiyor” şeklinde konuştu.

‘Cenaze ödeneği’ de unutulanlar arasında

Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş ölen sigortalının hak sahiplerine verilen cenaze ödeneğine değinen Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, unutulan paraların 5 yıl içinde başvuru yapmak kaydıyla geri alınabileceğini söyledi.

Konar, “Cenaze ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3 senedir ödeniyor. Kişi vefat ettiğinde SSK’lı, Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı hak sahibi eşleri, anneleri, evlatları Sosyal Güvenlik Kurumu maaşı düşürdüğü anda dilekçe verirse 595 lira cenaze masrafı olarak kişiye ödeniyor ama cenazenin telaşıyla çoğu vatandaşımız bunu SGK’da unutuyor. Bu paralar geriye dönük olarak 5 yıl başvuru yapmak kaydıyla bir dilekçe ile alınabiliyor” diye konuştu.

“Uçak masrafına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu onu ödemek zorunda”

Unutulanlar arasında ‘yol parası geri ödemesinin’ bulunduğunu da söyleyen Ersin Konar, şöyle konuştu: “Bulunduğunuz ilde, örnek veriyorum; İstanbul’dayız ama bizim hastalığımızın tedavisi Almanya’da. Yurtdışına sevk ediliyor. Uçak masrafına kadar Sosyal Güvenlik Kurumu onu ödemek zorunda. Tabi gideceği şehre, ülkeye, hastaneye göre bu yol parası değişiyor ama vatandaşlarımız da hastalığın telaşıyla bu yol paralarını da Sosyal Güvenlik Kurumu’nda unutuyorlar”.

“Evlerine müfettiş göndererek bunu tespit ediyorlar ve aldıkları parayı yasal faiziyle beraber geri istiyorlar”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, SGK imkânlarından yararlanmak için yasadışı yolları tercih eden çiftlere de uyarılarda bulundu. Anlaşmalı boşanma yapanların tespit edildiklerinde aldıkları parayı faiziyle birlikte geri ödeyeceklerini vurgulayarak, “Çalışma Bakanlığı kız çocukları için ödeme yapıyor. Ama bunu iyi niyetli olmayan ailelerimiz eşlerini boşayarak babasının aylığını talepte bulunuyor. Yani kız çocuğu babasından aylık almaya başlıyor. Anlaşmalı boşanma dediğimiz olay bu oluyor. Bunlar sadece emekli maaşını almakla kalmıyorlar resmi nikâh kıydıkları anda da 24 aylık çeyiz parasına hak sahibi oluyor. 24 ay dediğimiz bin lira aylık aldığını düşünürsek kız çocuğunun, 24 aylık da çeyiz parası alma hak sahibi oluyor. Çalışma Bakanlığı kimin gerçekten boşandığını, kimin boşanmadığını karıştırmış durumda. Bununla ilgili binlerce dilekçe var ama evlerine müfettiş göndererek bunu tespit ediyorlar ve aldıkları parayı yasal faiziyle beraber geri istiyorlar. Kesinlikle vatandaşlar bu yola başvurmasınlar. Gerçekten eşiyle geçinemeyip boşananlar aylık talebinde bulunursa bunca insanın başı da yanmamış olur” ifadelerini kullandı.

Rıfat Fırat

