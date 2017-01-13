TÜYAP Fuarcılık ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER) işbirliğinde düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB)'nın 13'üncüsü, 1000'den fazla markanın katılımı ile açıldı. İSMOB'un Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük üçüncü fuarı olduğunu belirten Doğtaş Kelebek Genel Müdürü Ersin Serbes, fuar hakkında açıklamalarda bulundu.

"MOSDER 50 büyük markanın bir araya gelerek oluşturduğu bir dernek. İSMOB'un düzenlenmesine öncelikli olarak MOSDER öncülük ediyor" diyen Serbes, konuşmasına şöyle devam etti: "İSMOB, şirket olarak yaptığımız çalışmaların neticesini almak ve önümüzdeki bir yılın satışlarını daha iyi yerlere ulaştırabilmek için Türkiye'deki mobilya sektöründe önemli bir yere sahip. Yurtdışındaki müşterileri, yatırımcıları bu fuara davet edebilmek için hem MOSDER hem de mobilya sektöründeki markalar bir yıl boyunca dünyanın dört bir yanında İSMOB'un tanıtımını gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz ürünler ile burada bir nevi görücüye çıkıyoruz. Maalesef bugünlerde İstanbul'un da son yıllarda görüp görebileceği en büyük kışlardan bir tanesine maruz kaldık. Bu nedenle katılımcılar açısından biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Buna rağmen memnunuz. Mutlaka hep birlikte buradan iyi sonuçlar çıkartacağız".

"TÜRK EKONOMİSİ İÇERİSİNDE KATMA DEĞER YARATAN ENDER SEKTÖRLERDEN BİR TANESİ"

Serbes, "İSMOB, özellikle yurtdışından gelen müşterilerimize ürünlerimizi beğendirmemiz ve onlara Türk mobilyasının nerelere gelmiş olduğunu göstermemiz açısından çok önemli bir fuar. Yurtdışındaki müşteriye bizim için ulaşmak zor değil; fakat burada asıl önemli olan ülkemize katma değer sağlaması. Mobilya sektörü Türk ekonomisi içerisinde katma değer yaratan ender sektörlerden bir tanesi. Biz yıllık 3 milyar dolara yakın dış ticaret yapan, yurtdışına mal satan bir sektörüz. Ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. İstihdam konusunda da çok ciddi bir yere sahibiz. Tüm bu önemli koşulları yan yana getirdiğimizde de devletimiz bu konuya duyarsız kalmıyor. Son yıllarda ARGE ve tasarım gruplarına yapmış olduğu teşviklerle bizlere önemli oranda imkânlar sağladı" ifadelerini kullandı.

Doğtaş ve Kelebek Mobilya olmak üzere iki markaları bulunduğunu belirten Serbes, "Doğtaş; bütün piyasamızın kabul ettiği, mobilyanın ustası olarak addedilen bir marka. Yani önce usta yapıyor, kalfalar ve çıraklar onu takip ediyor. Doğtaş bu anlamda yine ustalığını stantlarda gösterdi. Tüketicilerimize yatak odası, yemek odası, koltuk ve oturma gruplarında olağanüstü tasarımlar ve çözümler sundu. Hem yurt dışında hem yurt içinde kabul görebilecek ürünleri yaptı. İSMOB Tasarım Yarışması’nda da yemek odası ve genç kategorilerinde Doğtaş olarak iki ödül aldık. Bunun dışında tüketicilerimize bir sürprizimiz daha var. Doğtaş ve Kelebek grubunda son teknolojiye sahip yataklar ürettik. Bu sene teknoloji açısından çok iyi bir durumdayız" diye konuştu.

"KÜÇÜLEN EVLERE AKILCI ÇÖZÜMLER"



Kelebek markasının 82 yıllık köklü bir kuruluş olduğunu belirten Serbes, Kelebek Mobilya'nın ürünlerini geliştirmiş olduğu tecrübe doğrultusunda tasarladığını söyledi. "Yine bir Kelebek yeni bir Kelebek" sloganını yıllardır kullandıklarını hatırlatan Serbes, Kelebek Mobilya hakkında şunları kaydetti, "Son 5 yıldır ülkemizde ciddi manada kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Bu projeler doğrultusunda da evler küçülüyor. Kelebek, 'Hesperia' adını verdiğimiz yeni bir tasarımla bu küçülen evlere olağanüstü çözümler sunuyor. Özellikle Y kuşağı evlerini sadeleştirerek yaşamayı seviyor. Kelebek olarak biz de onların yaşam koşullarına uygun olan ürünleri tasarladık. İSMOB'a gelerek bu mobilyaları yakından görmelerini çok isterim. Bizde hayat tarzlarına uygun mobilyaları kesinlikle bulacaklar."

Serbes son olarak, "Ülkemiz 2016 yılında olağanüstü koşullardan geçti. 2017'de artık bunların bir son bulmasını diliyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde istikrarlı bir şekilde ilerlersek bunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. Mobilya sektöründe de 2017 senesinde son derece güzel bir yıl yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

