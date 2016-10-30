Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer Galatasaray galibiyetinin ardından sahasında puan kaybetti. Maçın ardından düzenlene basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ersun Yanal, Çaykur Rizespor karşısında kötü bir puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Üst üste kazanması gereken bir şans yakaladık. Ama başaramadık. Bugün kazanmak için oynayan bir takım vardı. Galatasaray maçına dönüp bakınca daha farklıydı. Bugünün kaybedeni olmadık aslında galibiyete yakındık. Oyun içerisinde bir takım kontrolleri sağlayacak konuma erişmek oldukça zor. Bugün bir kez daha bunu gördük ama inadımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu takımı en kısa süre içerisinde istediğimiz sahadaki duruşu sergileyecek bir takım var elimizde. Bu oyuncular bunu yapacaklar. Zaman zaman iyi olan oyuncularımızın bunu genişleterek sahada daha iyi oyunda kalması gerekiyor" dedi.

Yanal, kazanılan penaltıları değişik oyuncuların atması ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Bizde penaltıcılar maçtan önce en az 2-3 kişi olarak açıklanır. Mehmet iyi bir penaltıcı ama kaçırdı dönüşünü attı. İkinci penaltıcımız vardı. Tercih Uğur’un atmasıydı. Mehmet’de bunu destekledi" diye konuştu.

Trabzonspor takımının kazanmak için birçok şeyi devamlı hale getirmesi gerektiği taraftarı olduğunu belirten Yanal, "Trabzonspor kendi sahasında oynayacağı maçların yüzde 70’ini üstün oynayacak bir takım. Bunu farklı mağlup olduğu maçlarda da gösterdi. Bugün bunu başardık ve bunu biraz daha ileri taşıyacağız. Bazı oyuncularımızın performans olarak bize katılmasıyla bunu daha iyi yapacağımıza inanıyorum. Bugün kontradan gol yemedik ama maalesef acemi gol yedik. Gol atabilirdik. İyi mücadele ettik ama daha iyi mücadele edebilirdik. Bunu Karabük’te de gördük ama bu düzelecek. Ben bunun arkasında duruyorum. Oyuncularımın bunu başarabileceğinden hiçbir kuşkum yok" ifadesini kullandı.

Trabzonspor’un istediği seviyenin her zaman şampiyonluğa oynayacak başarıya oynanacak kadro olduğunu belirten Yanal, "Biz bu takıma güveniyoruz. İyi bir takım. Genç bir takım ve uzun vadede fayda verebilecek bir takım. Kalkıp da bugün sıralama ile ilgili konuşursak yanlış olur. Yanlış saptamada bulunuruz. Bu zaman dilimi belirli aralıklarla geçmek zorunda"