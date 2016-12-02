Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ilk maçında sahasında Gümüşhanespor'a 2-1 kaybeden bordo-mavililerde kan kaybı sürüyor. Bordo-mavili taraftarların istifaya davet ettiği Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, taraftarların tepki göstermekte haklı olduğunu vurgulayarak, biraz daha akil davranmaları gerektiği belirtti.

"Bu zaman dilimi böyle geçmeyecek"

Yanal, futbolun bir ilginç akşamını daha Trabzonspor'da yaşayarak kapattıklarını belirterek, "Futbolun özellikle ülkemizde acımasız gerçeklerinden birisi sonuçtur. Bugün sonucun ne kadar güçlü bir ruh ve karakter olduğunu ve sonunca bağlı bu oyunun haklılığını bir kez daha yaşadık. Biz hem futbolda gelişmek hem oyuncu yetiştirmek hem de yeni bir takım kurarak bu yarışın içerisinde olma konusunda geçmişten de kaynaklanan birçok problemlerle birlikte olduğumuzda zorlandığımız bir dönem içerisindeyiz. Bir türlü skoru istediğimiz tarafa ulaştıramadık. Bugün de bir kopyasını ve benzerini yaşadık. Belki kademe olarak aynı yerde bulunmayan bir takımla oynasak da yine diğer maçlardan farkı olmayan, her türlü atağı yapan takımın skoru üretmek konusunda oldukça problemli olduğunu bir kez daha yaşadık. Kalemize bulan toplarla da golleri yedik. Bu zaman dilimi böyle geçmeyecek. Sezonun bu döneminde oynayacağımız maçlara yine bu futbolcularla çıkacağız. Bu oyuncular bunun üstesinde gelmek zorunda. Oyuncularımıza yaptığımız görüşmede onlarında çok üzüntülü olduğu ve bu işi başaramadıklarıyla ilgili o girdaptan kurtarmak gerektiğini hatırlatmak istedik. Onlarda bunun farkındalar. İçeride yaşananlarda dışarıdan gelen tepkileri karşılaştırmak ve bunları yorumlamak oldukça zor bir iş. Biraz daha akilliğin ve düşüncenin galip geleceğini düşünüyorum" dedi.

"Tercih edilen yöntemler zaman zaman istenilen sonucu vermeyebiliyor"

Trabzonspor'un aldığı kötü sonuçlar sonrasında "Bırakmayı düşündünüz mü?" sorusuna ise Yanal, "Bu işin aslında başladığı yer daha öncesi. Daha öncesinde ben şahit olduğum içinde çok yoğun bir kullanılamayacak kadar deformasyona uğramış kadro bütünlüğünden söz etmek lazım. Bunların dağıtılması ve yeni kadroların kurulması zor iş. Her seferinde de söylüyorum biz oyuncu almayı çok istedik ama alamadık. Evet oyuncu çöplüğüne dönüştürmemeliydik. Çünkü o zamanda bunun hesabını vermek, oyunculardan uzaklaşmak ve bırakmak oldukça zordu. Şu anda bundan çıkabilecek bilgi ve beceriye güce sahibiz. Fırsat önümüzde var. Ben bundan önceki dönemleri de suçlamıyorum. Bu bir günde olmadı. Böyle konulara bir günde gelinmiyor. O yüzden ben asla bunu başaramayacak bir tablonun içinde olmadım. Trabzonspor'un şu anda uygulanmak istenen yönetsel ve teknik Türkiye'nin ihtiyacı olan düzenin en alt sınırından başlanan yer. Bu bir fırsat. Bu fırsatı yapabilecek deneyime sahip olduğumu düşünüyorum. Fakat burada tercih edilen yöntemler zaman zaman istenilen sonucu vermeyebiliyor."

"Benim olup olmamam ya da başkasının burada olması sorunları bu şekilde çözmeyecektir."

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim olup olmamam ya da başkasının burada olması sorunları bu şekilde çözmeyecektir. Çünkü bu teknik olarak bir doktorun operasyonu yapmasıyla iyileşecek bir şey değil, komple yapılacak bir şey. Bu hakikaten ciddi bir kompleksi ilgilendiriyor ve akil olan insanların düşünüp bu şekilde yaklaşması gerekiyor. Ufak bir iş değil. Kalkıp şuradaki operasyonu teknik direktör operasyonu olarak görmek bence yanlış. Bence biraz daha global görmek gerekiyor."

"Taraftarlarımız haklı ama biraz daha akil olma konusunda sabır"

Ligin en çok şut atan orta yapan ikinci takımı olduklarını belirten Yanal, "En çok isabet ettirenler içerisinde orta sıralardayız bunu skora çevirmede en başarısızız. Oynadığınız oyunun karşılığını almıyorsunuz. Bizim kalemize atılan lig ortalaması 8 şut var biz 15 gol yedik. Bunu şikayet olarak söylemiyorum. Ama bu süreçte ayakta kalmak ve bunu ayakta tutabilmek zor. Ben taraftarlarımızın haklı ve normal olduğunu düşünüyorum. Onların beklenti ve istekleri bir duyguyla olacak bir şey. Bunu saygıyla karşılıyorum ama biraz daha akil olma konusunda sabır. Çünkü önümüzde stat ve önemli maçlar var. En azından bu çocukların yıpranmaması için destek olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gökmen Şahin - Ozan Köse