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Ersun Yanal eleştirilerin odağında

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son haftalardaki oyuncu tercihleri ve Kayserispor karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ersun Yanal eleştirilerin odağında

08 Mayıs 2017 10:08

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında gösterdiği performansla ligde üst sıralara tırmanma adına önemli adımlar atan Trabzonspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Sahasında oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir avantajı kaybeden bordo-mavililerde teknik direktör Ersun Yanal, eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Ligin ikinci yarısında istikrarlı bir kadro yakalayan, sakatlıklar ve cezalı oyuncular dışında değişikliğe gitmeyen Ersun Yanal’ın son haftalardaki tercihleri tartışılmaya başlandı. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında Okay’ın sakatlanması dışında oyuncu değiştirmeyen teknik direktör Ersun Yanal’ın, Kayserispor maçında Okay Yokuşlu’nun yokluğunda Medjani’nin yerine Aytaç’ı tercih etmesi ve oyuncunun taraftarın tepkisiyle karşılaşmasının yanı sıra Rodallega’nın da oyundan çıkarken yaptığı hareket eleştiri oklarını Yanal’a cevirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin ikinci yarısında 12. hafta itibariyle yakaladığı çıkışla, ikinci yarının en iyi takımını ortaya çıkarmıştı. Fakat Yanal’ın takımı sahasında oynadığı son iki maçta 5 puan kaybederek, Galatasaray’ın puan kaybı yaşadığı haftada Avrupa kupalarına katılma adına önemli bir avantaj kaybetti.

Gökmen Şahin 


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