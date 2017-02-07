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Ersun Yanal: Her şey daha güzel olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Yaptığımız katkılarla birlikte toparlanma sürecine girdik. Takımımız şimdi istediğimiz seviyede olmasa bile iyi bir yola girdi. Her şey daha güzel olacak" dedi.

Ersun Yanal: Her şey daha güzel olacak

07 Şubat 2017 09:22

Ligin ikinci yarısında yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal, kulüp dergisinde yer alan yazısında camiaya önemli mesajlar verdi.

Bordo-mavili takımın teknik patronu Ersun Yanal, amaçlarının elbette özlenen, beklenen bir Trabzonspor'la beraber sahada mücadele eden, savaşan, yarışan ve şampiyonluğu hedefleyen bir takım oluşturmak olduğunu vurguladı.

"Toparlanma sürecine girdik"
Ligin ilk yarısında sorunlar yaşadıklarını belirten Yanal, "Yeniden yapılanma sürecimiz içerisinde ilk yarıda bunu yakalamak için gayret göstersek de takıma oyuncu katmak ve sonuç almakta maalesef sorunlar yaşadık. Bunu yaparken inişli çıkışlı dönemler yaşadık. Ama bu bizim enerjimizi tüketmedi. Yaptığımız katkılarla birlikte toparlanma sürecine girdik. Takımımız şimdi istediğimiz seviyede olmasa bile iyi bir yola girdi. Daha iyi olabilmek için hem oyuncu üretiminde hem de var gücümüzle çalıştığımızın bilinmesini isterim" dedi.

"Trabzonspor'u yeniden ayağa kaldırmak için 50. yıl dönemeci çok önemli"
Kulüplerin hayatında tarihsel dönemeçler olduğunu vurgulayan Yanal, "Bizim için bu dönemeç 50. yılımızdır. Kulübümüz 2 Ağustos 2017'de 50 yaşına girecek. Mazisi başarılarla dolu Trabzonsporumuzu yeniden ayağa kaldırmak için bu dönemeci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sürecin en önemli ayaklarından biri olan yeni stadyumumuzu bitirdik. Artık maçlarımızı burada oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trabzonsporumuz tüm dinamiklerimizin birlikteliğiyle çok iyi yerlere gelecektir"
Yanal, başarının tüm camianın kenetlenmesiyle geleceğini ifade ederek, "Biz bunun bilincindeyiz. Bunu başarabilecek takım kurgusu için gece-gündüz çalışıyoruz. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor ki, hiçbir şey kendiliğinden olmadı, olmayacak da. Geçmişin sorunlarını bir anda söküp atamıyorsunuz. Yeni bir yapıyı hemen motive ederek başarıya koşturamıyorsun. Bugünkü durumumuz kaçmadan, sorunların üzerine giderek ve çözerek mücadele etme, doğrularla beraber zaman yönetimidir. Bizler hiçbir zaman umutsuzluğa düşmedik. Sorumluluğumuzun bilincinde olduk ve buna göre hareket ettik. Trabzonsporumuzun hedeflerine yönelik çalıştık, çalışıyoruz. Trabzonsporumuz tüm dinamiklerimizin birlikteliğiyle çok iyi yerlere gelecektir. Her şey daha güzel olacak" şeklinde konuştu. 

Gökmen Şahin

Etiketler: Ersun Yanal, Trabzonspor


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