Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ersun Yanal kadrodaki istikrarıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavili takımın 2010-2011 sezonundan bu yana kadroda bir istikrar oluşturamaması dikkat çekiyordu.

Ligin ilk yarısında alınan başarısız sonuçlar kadro istikrarı açısında Ersun Yanal'ı zorlarken, devre arasında yapılan takviyelerin takıma kısa sürede uyum sağlaması ve alınan başaralı sonuçlar da kadro istikrarını beraberinde getirdi. Deneyimli teknik adam Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında, Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N’Doye’den oluşan kadroyu sahaya sürdü.

Yanal kadro istikrarını erken yakaladı.

Geçmişte devre arasında yaptığı transferlerde büyük bir risk yaşayan ve çoğu oyuncudan beklediği verimi alamayan Trabzonspor, 2016-17 sezonunun devre arasında yaptığı transferlerde ise büyük bir başarı yakalamış durumda. Olcay Şahan, Pereira, Mas, Medjani ve Rodallega transferlerinde önemli bir katkı elde eden Karadeniz ekibinde, Teknik Direktör Ersun Yanal, devre arasında yapılan transferlerin takıma uyum sağlaması ve mevcut kadro ile iyi harmanlanmasını sağlayarak geleceğin kadrosunu kurma yolunda önemli bir adım attı.

Trabzonspor'da yabancı oyuncu sayısı 11'e düştü

Devre arası transfer döneminde Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega’nın takıma katılmasının ardından 14 oyuncuyla sınırlı yabancı kontenjanını dolduran Trabzonspor'da, Akakpo, Suk ve son olarak Ramil Sheidaev ile yolların ayrılmasının ardından takımdaki yabancı oyuncu sayısı 11'e düşürüldü. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile birlikte kadro 24 kişiye inerken, yerli oyuncu sayısı ise 13 oldu.

Gökmen Şahin