Ersun Yanal, kralı bekliyor

Trabzonspor'un yeni transferi eski golcüsü Burak Yılmaz, 5 sezonluk bir ayrılığın ardından yeniden bordo-mavili takıma gelirken, ilk kez Teknik Direktör Ersun Yanal ile çalışacak. Çin ekibi Beijing Guoan takımından transfer edilen golcü oyuncu, geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Türkiye'ye geldi. 10 sezon geçirdiği Spor Toto Süper Lig'de ilk kez Teknik Direktör Ersun Yanal ile Trabzonspor çatısı altında çalışacak.

A Milli Takım ile birlikte Spor Toto Süper Lig'de 7 takım çalıştıran Ersun Yanal, söz konusu takımlar içende Burak Yılmaz ile çalışamadı. Türk futbolunun iki önemli isminin bordo-mavili forma altında çalışacak olması ise camiayı gelecek adına umutlandırdı.

Burak Yılmaz en verimli dönemini Şenol Güneş ile geçirdi

Süper Lig'de iki kez gol krallığı sevinci yaşayan Burak Yılmaz, ilk sevincini Trabzonspor forması altında 2011-2012 sezonunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in görevde bulunduğu dönemde yaşadı. Türkiye'de 15 teknik adamla çalışan Burak Yılmaz, Şenol Güneş döneminde çıktığı 93 resmi maçta rakip kaleleri 58 kez havalandırdı. Golcü oyuncunun kariyerinde en çok çalıştığı teknik adamlar sıralamasında ise Şenol Güneş ilk basamakta bulunuyor. Milli oyuncu, Galatasaray'da Fatih Terim ile 38 maçta 29 gol, Mancini ile 37 maçta 16 gol, Hamza Hamzaoğlu ile 33 maçta 20 gol attı.

Trabzonspor gol sorununu Burak Yılmaz ile çözecek

Trabzonspor, boşluğunu bir türlü dolduramadığı eski golcüsü Burak Yılmaz’ı yeniden transfer ederek uzun süredir yaşadığı gol sorununu gidermeyi planlıyor. Burak Yılmaz'ın ardından birçok oyuncuyu forvet hattına transfer eden Karadeniz ekibi aradığı ismi bir türlü bulamadı. Yaşadığı gol sorunu ile sürekli gündeme gelen Karadeniz ekibi, Burak Yılmaz ile bu sorunu gidererek zirvede yer alan bir takım olmayı hedefliyor. Golcü oyuncunun transferini çok isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal da, Burak Yılmaz'a en çok güvenen isimlerin başında geliyor.

Gökmen Şahin