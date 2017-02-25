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Ersun Yanal: 'Seyircisiz maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 berabere kaldıkları Konyaspor maçı sonrası "Bugün seyircisiz yavan bir maç oldu. Seyircisiz olduğunda maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor" dedi.

Ersun Yanal: Seyircisiz maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor

25 Şubat 2017 23:09

1-1 sona eren Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanma arzusuyla sahaya çıktıklarını belirterek, “90 dakikada puanları paylaştık. Konyaspor ikinci yarıda bir galibiyeti bir mağlubiyeti ve devam eden bir serisi vardı. Biz de kazanarak geliyorduk. Bunu devam ettirmek istiyorduk. Oyuncularımızın kazanmaya olan ritmi ve bunu sahada 90 dakika ortaya koyma arzusu bizim için çok önemliydi. Bu maçta bizim için bu anlamı taşıyan bir maç oldu. Sakatlarımız, cezalılarımız, oynatıp oynatmamayı düşündüğümüz oyuncularımız ve sakatlıktan dönen oyuncularımızı da düşünecek olursak bir ritim yakalamaya çalışan bir takımız. Önümüzdeki sezon için eksiklerimizi iyi anlayıp zirvede olacak Trabzonspor için oldukça yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

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"FUTBOLUN GÜZELLİĞİNİ SEYİRCİNİN OLMAMASI YAVANLAŞTIRIYOR"

Konyaspor’un cezası nedeniyle ev sahibi takım taraftarlarının maça alınmadığına değinen Ersun Yanal, futbolun güzelliğini seyircinin olmamasının yavanlaştırdığını dile getirdi. Yanal, "Bugün seyircisiz yavan bir maç oldu. Seyircisiz olduğunda maçın güzel tarafları da ortaya çıkmıyor. Bugün baktığınızda pozisyonları olan her iki takımın da oynatma arzusunda olduğu dakikalar olan güzel bir maçtı. Ama futbolun bu güzelliğini seyircinin olmaması yavanlaştırıyor. Umarım bir daha olmaz. Bu her takım için geçerli olur” diye konuştu.

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H.İbrahim Parlak

Etiketler: Ersun Yanal, Konyaspor maçı, Trabzonspor


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