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Ersun Yanal: Takımıma sonuna kadar güveniyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başından bu yana işler istedikleri gibi gitmeyip şansızlıklar yaşasalar da takımına sonuna kadar güvendiğini söyledi.

Ersun Yanal: Takımıma sonuna kadar güveniyorum

14 Kasım 2016 11:00

Kulübün her anlamda yeniden yapılanma sürecinin içerisinde olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında önemli mesajlar verdi.

“Takımıma sonuna kadar güveniyorum”
Yanal, kulübün her anlamda yeniden yapılanma içerisinde olduğunu, başarı ve geleceğe dair umutlu olduğunu söyledi. Takımına sonuna kadar güvendiğini belirten Yanal, “Sezon başında bu yana her ne kadar işler istediğimiz gibi gitmese, zorluklar yaşasak da bilinmeli ki takımıma sonuna kadar güveniyorum. Bütün oyuncularımın uzun vadede bize çok büyük katkılar sağlayacağına inancım tamdır. Bir sürecin içerisindeyiz ve inişli çıkışlı grafikler yaşayabiliriz. Buna ‘emekleme dönemi' de diyebiliriz. Haliyle yeni kurulan takımımızı herkesin kucaklaması gerekiyor. Finalde takımını sahiplenen, sabreden ve umutlu olanlar kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kulübümüzün mali yapısını sarsacak transferlere yönelmedik”
Trabzonpor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kötü transfer sicilinin hareket alanlarını daraltığını belirterek, “Geçmişteki kötü transfer sicilimiz, kaybolan itibarımız hareket alanımızı daralttı. Kulübümüzün karşılaştığı bu acı durum transfer politikamızı yeniden şekillendirmemize neden oldu. İnce eleyip sık dokuyarak kulübümüzün mali yapısını sarsacak transferlere yönelmedik” diye konuştu.

“Bazı futbolcularımıza çok anlamsız ve abartılı haksız eleştiriler yapılmakta”
Yanal, zaman zaman bazı oyuncularına anlamsız ve abartılı eleştiri yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Bugün Trabzonsporumuz saha sonuçları anlamında eleştiri alacaktır. Ancak unutulmamalı ki uzun süredir kan kaybetmiş. Yıpranan dağılmış bir yapıyı bir anda toparlamak zor. Bu zor zamanda destek olan herkese teşekkür ediyorum. Zaman zaman bazı futbolcularımıza yönelik çok anlamsız ve abartılı şekilde haksız eleştiri yapılmakta. Ricam eleştirilerin ve aşağılama seviyesine ulaşmadan, yapıcı ve motive edici şekilde olmasıdır. Sonuçta biz camiamızla birlikte bir kulübümüz ve bu kulübün her parçası hepimiz için değerlidir” 

Gökmen Şahin


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