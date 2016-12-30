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Ersun Yanal, Trabzonspor'da en zor günlerini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 hafta sonunda ilk yarıyı 18 puan toplayarak kapatan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, görev yaptığı 3 dönem içerisinde en kötü sezonunu yaşıyor.

Ersun Yanal, Trabzonsporda en zor günlerini yaşıyor

30 Aralık 2016 12:19

Bordo-mavili yönetiminin yeniden yapılanma planlamasıyla sezon başında takımı emanet ettiği Teknik Direktör Ersun Yanal, 16 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak 13. sırada yer aldı. Söz konusu 16 maç sonunda 1,13 puan ortalamasında kalan Trabzonspor, Yanal'ın görevde bulunduğu üç dönem içerisindeki en başarısız performansı sergileyerek hayal kırıklığı yaşattı.
Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor'da görev yaptığı 2007-2008 sezonunda 1,50, 2008-2009 sezonunda 1,83, 2014-2015 sezonunda 1,80 puan ortalaması elde etmişti.

Yanal'ın ilk dönemi
İlk olarak 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Osmanlıspor (Ankaraspor) maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal yönetiminde bordo-mavili takım, sezon sonuna kadar oynanan 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak 36 puan toplamış ve 1,50 puan ortalaması tutturmuştu.
Trabzonspor'da 2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar görevde kalan Ersun Yanal ile 15 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 53 puanla 1,83 puan ortalaması elde ederek, en yüksek puan ortalamasını yakalamıştı.

İkinci dönemi
Trabzonspor Teknik Direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunun 10. haftasındaki Galatasaray maçı öncesi ikinci kez göreve gelen Yanal, sezon sonuna kadar 25 hafta görevde kalarak sezonu tamamlamıştı. Trabzonspor, Yanal'ın bu döneminde 25 lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 1,80 puan ortalamasıyla maçları tamamladı.

İşte Ersun Yanal Trabzonspor performansı
Sezon O G B M P. Ortalaması
2007-08 24 11 3 10 1,50
2008-09 29 15 8 6 1,83
2014-15 25 13 6 6 1,80
2016-17 16 5 3 8 1,13 

Gökmen Şahin
 

Etiketler: Ersun Yanal


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