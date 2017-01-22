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Ersun Yanal: 'Zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Trabzonspor'un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz" dedi.

Ersun Yanal: Zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz

22 Ocak 2017 19:54
'Zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz' - Tıkla İzle

Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden bordo-mavili takımda Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından müsabakayı değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bugün çok üzücü bir gün. Futbolumuzun büyüğü benim Başkanım Türk futbolunun babası, benim baba yarım hepimize emeği geçen çok değerli Cavcav başkanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

"Hassas davranıyoruz"
Trabzonspor'un ikinci yarıya galibiyetle devam ettiğini söyleyen Ersun Yanal, "Bizim hedefimiz Trabzonspor'da hedefe gidecek ve takım olacak oluşum içerisinde mücadele etmek. Transfer konularında sıkıntılarımız var. Onlar için çalışıyoruz. Trabzonspor yakın geçmişindeki kaybettiği maçların sorunlarının da üstesinden gelip iyi bir kadro ile başarıya yönelecek kadro ile iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Oyun konusunda eleştirilecek konularımız var ama skor olarak iyi durumlar sağladık. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Onları seçme hassasiyeti konusunda taviz vermeyeceğiz. Trabzonspor'un hedefine yönelik çalışıyoruz ve zirveye oynayacak bir takım oluşturmak için devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Video hakem sorusu
Video hakem uygulamasıyla alakalı sorulan soruya Ersun Yanal, "Bugün Türkiye'de futbol farklı farklı değerlendirmelerde alınır. FIFA'nın bir çalışması var. Basketboldaki gibi faul sayılarını düşürelim gibi. Video hakem gibi. Bunlar bence henüz halkın içerisinde açıkça tartışılıp onların fikirlerinin alınan konular değil. Futbolun temposuna uygun işler yapılması gerekiyor. Bu konu araştırmak gerekiyor. Hızlı geçilmesi gereken bir iş değil. Ülkemizin yetiştirdiği önemli simalar var şu anda MHK'nin görevi var. Yapıcı ve sağ duyulu olmalıyız" açıklamalarında bulundu. 

Doğan Gündoğdu

Etiketler: Ersun Yanal, Trabzonspor


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