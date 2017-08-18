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Ersun Yanal'dan, Fenerbahçe uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularını uyardı.

Ersun Yanaldan, Fenerbahçe uyarısı

18 Ağustos 2017 14:07

Süper Lig'de, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, oyuncularını zorlu 90 dakikaya motive ediyor. Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Göztepe ile berabere kalması ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Vardar'a 2-0 mağlup olmasının hiç kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe'nin son maçlarda aldığı sonuçların, Pazar günü oynayacakları maçı etkilemeyeceğini anlatan deneyimli teknik adam, iki takımın da yeni sezonun ilk derbisini kazanmak için ortaya ciddi bir mücadele koyacağını belirtti. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların her zaman zorlu geçtiğini ifade eden Yanal, kendi duruşlarını ve oyun anlayışlarını rakibe kabul ettirip sonuca gitmelerini gerektiğini ifade etti.

Yanal, duran top çalıştırdı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, fizik ve taktik yönden takımını en iyi şekilde Fenerbahçe karşısına çıkarmak büyük bir titizlikle çalışıyor. Bordo-mavili takımın en iyi yönlerini ortaya çıkarmak için çaba harcayan deneyimli teknik adam duran topların sonuç vermesi için antrenmanların önemli kısmını buna ayırıyor.

Yolculuk yarın

Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için yarın İstanbul'a hareket edecek. Karadeniz ekibi yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanın ardından saat 13.50'da İstanbul'a hareket edecek.

Taraftarlar karşılayacak

İstanbul'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak olan karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar takımlarını tribünden izleyemeyecek. Tribünde takımlarını izleyemeyecek olan bordo-mavili taraftarların zorlu maç öncesi takımına moral vermek için karşılama yapması bekleniyor. 

Etiketler: Ersun Yanal, fenerbahçe, Trabzonspor


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