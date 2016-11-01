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Ersun Yanal'dan önemli uyarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularını uyararak, mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Ersun Yanaldan önemli uyarı

01 Kasım 2016 12:46

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray galibiyetiyle moral bulan, Çaykur Rizespor beraberliğiyle üzülen bordo-mavililerde gözler deplasmanda oynanacak olan zorlu Beşiktaş maçına çevrildi. Sarı-kırmızılı takım karşısında elde edilen galibiyetin ardından büyük bir moral depolayan takımının son dakikalarda yediği golle Çaykur Rizespor karşısında galibiyeti kaçırmasının ardından Teknik Direktör Ersun Yanal, dağılan moralleri toparlamak için büyük bir gayret sarf ediyor.

"Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"
Kazanma alışkanlığını yakalamaları için üst üste maçlar kazanmalarını gerektiğini anlatan Yanal, deneyimli ve genç oyunculardan oluşan bir takım olduklarını vurgulayarak, futbolun güzelliklerini sergileyip üst basamaklara doğru tırmanabilecek bir takım olduklarını belirtti. Oyuncularına, "Bizler sizin yanınızdayız ve destek olmaya devam edeceğiz" diyen Yanal, "mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Sizlerde mücadele etmekten vazgeçmeyin" dediği öğrenildi.

"Beşiktaş maçının stratejsi farklı olacak"
Trabzonspor, 5 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş'a karşı Galatasaray tarifesini uygulamak istiyor. Evinde oynadığı ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçı sonrası 1 haftalık aranın ardından tekrar İstanbul deplasmanına gidecek olan Karadeniz ekibi, siyah-beyazlı takım karşısında da 3 puan almak için mücadele edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşmasının farklı havası ve atmosferi olacağını belirterek, "Sahaya farklı bir oyun anlayışıyla çıkacağız. Kazanmak için oynamak ve rakibe oyununuzu kabul ettirmek ayrı bir strateji, oynayan rakibin oyunuyla oynamak ayrı bir strateji. Sahada en iyisini yapacak olan oyunculardır. Biz bu süreçte moralli olup oyuncularımızı tekrar bu zorlu Beşiktaş maçına motive etmeliyiz" dedi.

Trabzonspor'un gündeminde gurbetçiler var
Devre arasında eksik bölgelere takviye yapacak olan Trabzonspor'da gurbetçi oyuncular gündemde. Bordo-mavililer Ocak ayında Nuri Şahin ve Serdar Taşçı'yı transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Borussia Dortmund forması giyen ve bonservis bedeli 8 milyon Euro'yu bulan Nuri Şahin için Karadaniz ekibi kiralama yollarını zorlayacak.

Sezon başında başkan Muharrem Usta'nın isteği Serdar Taşcı'da bordo-mavililerin gündeminde olan diğer gurbetçi oyuncu. Rusya'nın Spartak Moskova takımında forma giyen Serdar Taşcı, stoperde ve savunmanın sağında da forma giyebiliyor. Oyuncunun bonservis bedeli ve takımında forma giyen bir oyuncu olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali Karadeniz ekibini düşündürüyor. 

Gökmen Şahin


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