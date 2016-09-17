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Ersun Yanal’dan oyuncularına tam destek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Takım olma yolundaki acılı süreci bence bir taşıydı, adımıydı. Budan yine geri dönecek oyuncularım. Bunu başarabileceğine inandığım oyunculardan kurulu bir takım var. Bu takımı da onlar ayağa kaldıracaklar” dedi.

Ersun Yanaldan oyuncularına tam destek

17 Eylül 2016 21:08

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0’lık mağlubiyet alan Trabzonspor’da Teknik Direktör Yanal, karşılaşmayı ilk devre ve ikinci devre şeklinde değerlendirdi. Yanal, “Geçen seneki atlattığımız badireler sonucunda ortaya çıkan tablodan sonra bizi skorlar desteklese çok daha çabuk istediğimiz yola girmiş olacaktık. Özellikle 3 maçlık periyot bize buna müsaade etmeyecek ve biz biraz daha uğraşmak zorunda kalacağız. Emin olun ki ben yönetim kurulu başkanı ve yönetim olmak üzere ve oyuncularıma güveniyorum. Bunun en kısa zamanda olacağına inanıyorum” dedi.

Oyunda iki farklı devre olduğunu aktaran Yanal, “İkinci devredeki oyunun hemen başındaki gol sonrası takımı dağınıklığı bize hiç yakışmadı. Bunu çok çabuk şekilde toparlayıp, oyuna dönemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Takım olma yolundaki acılı süreci bence bir taşıydı, adımıydı. Budan yine geri dönecek oyuncularım. Bunu başarabileceğine inandığım oyunculardan kurulu bir takım var. Bu takımı da onlar ayağa kaldıracaklar. Beraber ayağa kaldıracağız. Trabzonspor istediği süreci tekrar yakalayıp, istediği noktaya mutlaka gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

EV SAHİBİ CEPHESİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik ederek, inanmalarının sonucu olarak karşılaşmadan galip geldiklerini söyledi. Futbolcularının azimli ve sabırlı bir futbol ortaya koyduklarının altını çizen Kalpar, futbolunun doğrularını yapan takımın kendilerini olduklarını aktardı.

Sahada zaman zaman hatalarının olduğunu dile getiren Kalpar, “O hataları kapatmak için büyük mücadele verdik. Herkes üzerine düşeni yaptı. Sonucunda çok güzel goller bularak 3-0 galip geldik. Kendi sahamızda ilk kez Süper Lig maçı oynuyorduk, Trabzonspor maçı da kolay değildi. Ama kazanamayacağımız bir maç değildi. Kayıp da edebilirdik. Maçı kaybetmemek için büyük bir mücadele gösterdik. Gol yemeden gol atmak hedefimizdi. Mümkün olduğu kadar oyuncularım bunu yaptı” dedi.

İki takımın da sahada iyi mücadele verdiğinin altını çizen Kalpar, “Galibiyet bizim hakkımızdı. Bunu da aldık 3-0’lık net bir skorlar. Bizim için önemli bir galibiyet. Biz mütevazi bir takımız, olmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlar bizim için çok önemlidir. Diğer maçları es geçecek durumda değiliz. Oyuncularım işin bilincinde. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu desteklerine de cevap verdik” diye konuştu.

Etiketler: Ersun Yanal


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