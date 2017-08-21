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Ersun Yanal’ın Kadıköy kabusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kadıköy’de kabus yaşıyor. Deneyimli teknik adam, Süper Lig’de 5 farklı ekiple geldiği Kadıköy’de galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ersun Yanalın Kadıköy kabusu

21 Ağustos 2017 15:41

Fenerbahçe’yi çalıştırdığı sezonda şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, eski takımına karşı Kadıköy’de tam bir kabus yaşıyor. Deneyimli teknik adam bugüne kadar Ülker Stadyumu’nda oynadığı lig maçlarında galip gelemedi. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor’un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti.

KADIKÖY’E EN ÇOK TRABZONSPOR’UN BAŞINDA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik adamlık kariyerinde Kadıköy’e en çok bordo-mavili takımın başında çıktı. Karadeniz ekibiyle İstanbul’da Fenerbahçe karşısına 5. kez çıkan deneyimli teknik adam, söz konusu maçlarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Yanal, Trabzonspor ile Kadıköy’de oynadığı son 4 maçı ise kaybetmedi.

YANAL’IN KADIKÖY KABUSU DEVAM ETTİ

Teknik Direktör Ersun Yanal, bugüne kadar Kadıköy’e 5 farklı takım ile giderken, söz konusu takımlarla birlikte galibiyet sevinci yaşayamadı. Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor ve Trabzonspor’un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. Yanal’ın takımları 11 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü.

KADIKÖY’E EN ÇOK TRABZONSPOR’UN BAŞINDA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kariyerinde Kadıköy’e en çok bordo-mavili takımın başında çıktı. Karadeniz ekibiyle İstanbul’da Fenerbahçe karşısına 5. kez çıkan deneyimli teknik adam söz konusu maçlarda ise 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, Kadıköy’de 5 farklı takımla aldığı sonuçlar ise şöyle

2017-18 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

2016-17 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2014-15 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2012-13 sezonu Fenerbahçe - Eskişehirspor: 1-0

2008-09 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 0-0

2007-08 sezonu Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-2

2005-06 sezonu Fenerbahçe - Manisaspor: 2-1

2003-04 sezonu Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 1-0

2002-03 sezonu Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 3-3

2001-02 sezonu Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 4-1

2000-01 sezonu Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: 5-1

Gökmen Şahin 

Etiketler: fenerbahçe, Trabzonspor


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