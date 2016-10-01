Bandırmaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin basın açıklamasında, "Puansız geçen bir süreçten sonra bugün üç puanla tanıştık. Maç boyunca top bizdeyken oynamaya çalıştık. Ama top rakipteyken oynatmamayı beceremedik. Bugün şans faktörü bizden yanaydı. Bulduğumuz pozisyonları gol yaptık. Daha çok mücadele ettiğimiz maçlarda puan alamadık. Bugün daha az mücadele ederek hem de gollü bir galibiyet aldık. Bunun için sevinçliyiz ama henüz daha bir galibiyet aldık. Ne şampiyon olmuş durumdayız ne de küme düşmüş durumdayız. Onun için çok çalışmamız gerekiyor. Şu anki tablo çok olumsuz gibi gözükmemesine rağmen çok çalışmazsak işimiz zor. Bundan sonra daha fazla çalışıp üç puanlara devam etmemiz gerekiyor. Bu süreci galibiyet alamama sürecini bu maçta atlattığımız için de son derece sevinçliyim. İnşallah bundan sonra galibiyet serisine devam eder gideriz" dedi.

Türker Yeşil