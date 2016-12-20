Ertelemenin temelini korkunun bilinçaltına yerleşmesi olduğuna dikkat çeken Kişisel Gelişim Uzmanı Dr. Turhan Güldaş, "Ertelemekten kurtulmada karar vermek en önemli unsur. "En kötü karar, kararsızlıktan iyidir" atasözü bu duruma güzel bir örnek. İnsanlar ruhunu, beynini ve kalbini dinleyerek karar vermeli" dedi.

Ertelemekten vazgeçmek mümkün

Kendi iç sesini ve kendi bilinçaltını doğru dinleyen insanların bir noktada kendisi için en doğru olana kararı vereceğinin altını çizen Dr. Turhan Güldaş, "Asıl problem ertelemekten sonra başlıyor. Ertelemek insanların enerjisini alıyor. Bir şeyi ertelemek onu yok etmiyor. Ertelenen her şey arka planda varlığını rahatsız edici bir şekilde sürdürüyor. Ertelemekten vazgeçip ertelenen şeyleri yapmak için bir adım atılmazsa biriken işler kişinin yaşam enerjisinden çalmaya başlıyor. Cep telefonlarında çalıştırılan ama kapatılmayıp arka planda çalışan uygulamalar cep telefonlarının şarjını nasıl bitiriyorsa bitiriyorsa ertelenen işler de bu şekilde insanların enerjisini bitiriyor. Maalesef insanlar bunun farkında değil. İnsanların erteleme süreçlerinde en çok başvurdukları yöntem kendi kendine yalan söylemek oluyor. "Başlayacağım, yapacağım" gibi söz vermeler insan ruhuna zarar veriyor. Bilinçaltı ve ruhun güveni zedeleniyor, özgüven azalıyor. Bunlar insanı başarısızlığa ve mutsuzluga doğru çeken şeyler" diye konuştu.

Bugünün işini yarına bırakmayın

Beklemek kimseye bir şey kazandırmaz, aksine çok şey kaybettirir diyen Dr. Turhan Güldaş şöyle devam etti: "Bugün ya da yarın yapılması gereken bir işi ertelemek yarınlarda ertelenmiş iş dağları yaratmak demek. Bunlar her geçen gün çığ gibi büyüyor ve kişileri çıkışı olmayan bir girdabın içine alıyor. Bugün ertelediğiniz bir iş, yarın bir fırsat kaçırmanıza neden olabilir. “Bugünün işini yarına bırakma.” atasözü çok doğrudur, eğer bırakırsan işler birikir. Her yarın daha yoğun bir gün haline gelir. Araştırmak ve istekli olmak, gerektiğinde yardım istemek ertelemenin önüne geçer. Problemin yanından teğet geçmeyin, problemin üstüne kararlılıkla gidin ve onu yok edin. Yapmanız gereken şeylere problem dışında daha sevimli bir isim de verilebilir. Projeleriniz azaldıkça yorulmaz aksine güçlenirsiniz. Böyle yaptıkça enerjiniz ve kendinize güveniniz artacak."