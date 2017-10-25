Ertelenen SGK prim ödemeleri için tarih uyarısı

5510 sayılı Kanun'un geçici 72. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerden gerekli şartları taşıyanların 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesinin ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenen sigorta primlerinden 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayının sonuna, 2017 yılı Ocak ayına ait ertelenen sigorta primlerinin Kasım ayı sonuna kadar, 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık’a kadar ödenmesi gerektiğini belirten SGK İl Müdürü Şenel, “İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır. Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâli hazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödeme süresi gelmiştir” şeklinde konuştu.

Ertelenen primler için yeni ödeme sürelerinin belirlenmesi veya ertelenen prim tutarlarının tahsilatından vazgeçilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Şenel, “Bu doğrultuda ertelediğimiz sigorta primlerinin belirtilen tarihlere kadar zamanında ödenmesi unutulmamalıdır. Ertelenen sigorta primlerinden ilk ayı olan 2016 Aralık ayı prim tutarının ödeme süresi geldiği için son ödeme günü olan 31 Ekim 2017 tarihine kadar mutlaka ödenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Murat Çelik A.



