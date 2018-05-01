Diğer
Kategoriler

Ertuğrul Ersoy: 'İki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilirdik'

Bursaspor’un genç stoperi Ertuğrul Ersoy, Konyaspor’a karşı zor bir maça çıktıklarını belirterek, “Puan durumuna baktığımda çok enteresan bir durum gördüm, iki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik. Şu anda bugünlük hedefimizi gerçekleştirdik, önümüzde 3 maç var. Galibiyet için oynayacağız” dedi.

Ertuğrul Ersoy: İki maç kazansaydık Avrupaya gidebilirdik

01 Mayıs 2018 11:16

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında dün sahasında Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlıların ikinci golünü kaydeden genç defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy, takıma katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Attığı golü anlatan Ersoy, “Tabiri caizse kafama çarptı. Ben de o an oradaydım, bir vuruş yaptım. Ben en başta kaleci kurtardı zannettim, o an için bayağı üzüldüm ama golü görünce tabii ki çok büyük mutluluk yaşadık. Bizi rahatlatan gol oldu. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Dönem dönem çok kırılma anları yaşadık, bu maç da onlardan biriydi” dedi.

"İki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik" 

"Puan durumuna baktığımda çok enteresan bir durum gördüm" diyen Ertuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki maç kazansaydık Avrupa’ya gidebilecek takımlar arasında da olabilirdik. Şu anda bugünlük hedefimizi gerçekleştirdik, önümüzde 3 maç var. Galibiyet için oynayacağız. Sezonu bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz."  

Mesut Alan

Etiketler: Ertuğrul Ersoy

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç