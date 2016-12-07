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Ertuğrul Gazi'ye zam mı aldı? Engin Altan Düzyatan zam haberi

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın bazı basın kuruluşlarında bölüm başına zam aldığı haberleri üzerine Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan açıklama geldi.İşte Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından açıklama

Ertuğrul Gaziye zam mı aldı? Engin Altan Düzyatan zam haberi

07 Aralık 2016 09:01

TRT'nin ilgi ve heyecanla izlenen ve yayınlandığı her hafta yeni bir izlenme rekoruna imza atan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'dan bomba bir açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Yapımcılığını üstlendiğimiz 'Diriliş Ertuğrul' dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'la ilgili bazı basın kuruluşlarında yer alan Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan zam mı aldı?' 'Ertuğrul Gaziye Zam', 'Sakalını kesmeyince Zam aldı' başlığıyla yayınlanan haberler ve haberlerde yer alan içerikler gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal mahsulü ve kurgu unsuru olan haberlerde yer alan; oyuncunun, dizideki karakteri dışında başka bir role bürünmesi ve seyirci karşısına çıkmasını istemeyen yapımcının Düzyatan'a jest yaparak bölüm başı aldığı ücreti arttırdağı bilgisi de doğru değildir. Türkiye'de izlenme ve reyting rekorları kıran, 30'dan fazla ülkede yayınlanan, yapım ve senaryo içeriği olarak milyonların takdirini kazanan Diriliş 'Ertuğrul' dizimizi; magazinleştirme amacı güden ve siz değerli izleyicilerimizi yalnış bilgilendiren bu tür haberlerin gerçekle ilgisi olmadığı bilgisini kamuoyu ve izleyicilerimizle paylaşırız..

 

Etiketler: diriliş, Engin altan düzyatan, Ertuğrul Gazi, mehmet bozdağ


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