Ertuğrul Sağlam’dan Fatih Terim yorumu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kampını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

“FEDERASYONUMUZ TAKIMIMIZA KATKI SAĞLAYACAK BİR İSMİ GÖREVE GETİRECEKTİR”

A Milli Futbol Takımı’nda Fatih Terim’in görevden ayrılmasını değerlendiren Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

“A Milli Futbol Takımımızın başında yer alan Fatih Hoca için alınan bu karar umuyorum ki Türk futbolu adına hayırlı bir karar olur. Türkiye Futbol Federasyonumuz ülkemizde bu görevi layıkıyla yapabilecek antrenörler içinden milli takımımıza katkı sağlayacak bir ismi göreve getirecektir. Teknik direktörlük görevini yürüttüğümüz Yeni Malatyaspor’un taraftarları ekibimize güveniyor ve yeni sezonda bizlerden başarı bekliyor. İyi bir sezon geçirmek adına hazırlıkları sürdürdüğümüz bu dönemde bizlerin de yapması gereken tüm enerjimizi bu doğrultuda harcamak. Bizlere verilen güveni boşa çıkarmamak ve görevimizi layıkıyla yerine getirmek adına çalışıyoruz. Osmanlıspor maçı ile başlayacağımız Süper Lig’in 2017-2018 sezonunda alacağımız güzel sonuçlarla Malatya halkını sevindireceğimize inanıyoruz.”

Mehmet Türel