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Ertuğrul Sağlam'dan Kayserispor iddialarına yanıt

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, adı Kayserispor ile anılması hakkında, "Gönül bağım olan ve her zaman farklı bir noktada tuttuğumuz Kayserispor ile mevcut şartlarda yollarımızın kesişmesi söz konusu değildir" dedi.

Ertuğrul Sağlamdan Kayserispor iddialarına yanıt

31 Aralık 2016 14:06

Tecrübeli Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'un başına geçeceği iddialarıyla ilgili İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Sağlam, birkaç gündür isminin Kayserispor ile anıldığını belirterek, "Teknik direktörlük kariyerimde ayrı bir değere sahip olan Kayserispor’da yeniden görev alma konusunda önceki Başkan Ahmet Yıldız ile nezaket görüşmesi yapmamız, kamuoyunda çeşitli yorumlara neden oldu. Kayserispor’da dün yaşanan başkan değişikliği sonrası da farklı haberler konuşulmaya başlandı. Net olarak ifade etmek isterim ki gönül bağım olan ve her zaman farklı bir noktada tuttuğumuz Kayserispor ile mevcut şartlarda yollarımızın kesişmesi söz konusu değildir. Kayseri halkına bana göstermiş oldukları nezaket nedeniyle şükranlarımı sunar, Kayserispor’a sezonun ikinci yarısında başarılar dilerim" dedi.

Mesut Alan
 

Etiketler: Ertuğrul Sağlam


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