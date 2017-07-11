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Ertuğrul Sağlam’dan transfer talebi

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk hazırlık maçını dün Adana Demirspor ile oynayan ve genç kadrosuyla rakibini 5-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erturğul Sağlam, yönetimden transfer talebinde bulundu.

Ertuğrul Sağlamdan transfer talebi

11 Temmuz 2017 15:14

Adana Demirspor karşılaşmasında ağırlıklı olarak gençlere şans veren Sağlam’ın müsabakayı saha kenarında izleyen Başkan Adil Gevrek ile maç sonrası bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Sağlam’ın gerçekleştirilen görüşmede Gevrek’e, “Geçen sezonki oyuncularımızın performansından memnunum ancak, kadromuza takviye yapmamız şart. Bugüne kadar alınan oyuncuların da kalitesinden şüphem yok. Lakin Süper Lig’de çok güçlü takımlar rakibimiz olacak. Bizim ikinci etap kampına kadar transferde büyük aşama kat etmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek’in bu görüşme üzerine kulübün transfer komitesine çalışmalara hız verilmesi talimatı verdiği ifade ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor dış transferde bugüne kadar, Fabien Farnolle, Issam Chebake, Khalid Boutaib, Emanuel Dening, Issiar Dia, Sincere Seth, Ali Dere ve Yalçın Ayhan’ı kadrosuna kattı. 

Mehmet Türel

Etiketler: Ertuğrul Sağlam, Yeni Malatyaspor


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