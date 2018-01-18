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Ertuğrul Sağlam’ın yeni takımı belli oldu

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, İran Ligi takımlarından Tractor Sazi ile anlaşmaya vardı.

Ertuğrul Sağlamın yeni takımı belli oldu

18 Ocak 2018 14:07

Son olarak Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştırmış olan deneyimli teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran Ligi’ne gidiyor. Tecrübeli teknik direktör, İran Ligi ekiplerinden Tractor Sazi kulübü yöneticileri ile İstanbul’da yaptığı görüşme sonucunda anlaşmaya vardı. Sağlam’ın kırmızı-beyazlı ekip ile sözleşme imzalamak üzere bu gece İran’a gidip yapılacak son görüşmenin ardından imza atacağı bildirildi.

İran Ligi’nde 11. sırada yer alan Tractor Sazi takımında deneyimli çalıştırıcının eski ekibi ile birlikte görev yapacağı öğrenildi. 

Etiketler: Ertuğrul Sağlam, Tractor Sazi

 

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