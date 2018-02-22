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ERÜ’nün eski 5 personeline FETÖ’den ceza

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında akademisyenlerin olduğu eski ERÜ akademik ve idari personeli 5 sanığa hapis cezaları verildi.

ERÜnün eski 5 personeline FETÖden ceza

22 Şubat 2018 15:08

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 24 Ağustos 2016’da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili 94 akademik ve idari personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklar öğretim görevlileri İ.G. ile Y.E.A., öğretim üyesi S.Ş., memur H.G., teknisyen M.B. ve avukatları hazır bulundu.

Tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraatlarını istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Y.E.A., H.G., İ.G., S.Ş.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay, M.B.’ye de 6 yıl 10 15 gün hapis cezası verdi. 

Şeref Kahraman
 

Etiketler: erdoğan, eru, fetö

 

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