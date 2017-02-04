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Erzincan da fuhuş operasyonu:9 tutuklu

Erzincan da yapılan fuhuş operasyonunda biri bayan 9 kişi tutuklandı.


04 Şubat 2017 12:03

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattına gelen fuhuş ihbarına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 ay süren takip ve çalışmalar neticesinde, para karşılığı fuhuş amaçlı kullanılan birleşme evleri, organize bir şekilde “Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini” yapan şahıslar ile fuhşa sürüklenmiş Türk ve yabancı uyruklu mağdur bayanlar tespit etti.

Takip ve tespitler çerçevesinde, organize olarak “Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini” yaptığı belirlenen şüpheli şahıslara yönelik 27/01/2017 günü eşzamanlı operasyonlar yapıldı.
Yapılan operasyonlar neticesinde, 5 tanesi fuhuş evi olmak üzere toplam 7 ayrı adreste aramalar yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde biri bayan olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı. Söz konusu ikametlerde fuhuşa sürüklenmiş ikisi yabancı uyruklu toplam 3 bayan şahıs da tespit edildi.
Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temini suçundan gözaltına alınan biri bayan olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs 31/01/2017 günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yabancı uyruklu bayanlar ise yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edildi.
Erzincan Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılan açıklamada, genel ahlak ve adabın sağlanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğünün çalışmalarına devam edeceği belirtildi. 

Abdullah Aslan

Etiketler: erzincan, fuhuş operasyonu


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