Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yasak ve sınırlamanın; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 22/02/2016 tarihinde yayınlanan “İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı” ve Olağanüstü Hal döneminde çıkartılan 674 Nolu KHK’ nın 33. Maddesince İnsansız Hava Araçlarının uçuşa yasaklı olduğu bölgelerin tespitine yönelik mevzuat hükümlerine dayanaraktan alındığı belirtildi.

Erzincan ve ilçelerini kapsayan İHA'ların uçuşlarına yönelik yasaklama getirilen bölgeler şöyle sıralandı; Erzincan Valiliği, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Vali Yardımcıları ve İl Emniyet Müdürlüğü Lojmanları, İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Eski Polis Okulu, Erzincan Polis Okulu, Mimar Sinan Polis Lojmanları, Mengüceli Polis Lojmanları, MİT, Adliye, Adliye Lojmanları, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Lojmanları, General Kazım İnanç Kışlası, General Kazım Orbay Kışlası, Askeri Ceza ve Tutukevi Müdürlüğü, General Necati Tacan Kışlası, Erzincan Askerlik Şubesi, Çakmak Askeri Lojmanları, Demirkent Askeri Lojmanları, Subay Orduevi, Kartal Askeri Lojmanları, Kırklar Askeri Lojmanları, Şehit Üsteğmen Tekin Civaş Kışlası, Astsubay Orduevi Müdürlüğü, General Mahmut Berköz Kışlası, Şehit Çavuş Cihat Büyükfırat Kışlası, Çayırlı İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Hükümet Konağı, Belediye Binası Çayırlı Meslek Yüksekokulu, Kaymakam Konutu, İl Özel İdare Şantiyesi Önü Yol Kontrol Uygulama Noktası, İliç İlçe Jandarma Komutanlığı, Devlet Hastanesi, Aras Elektrik Dağıtım Şirketi, Hükümet Konağı ve Kaymakamlık, İlçe Emniyet Amirliği, Askerlik Şubesi,, Kaymakamlık Konutu, Adliye Lojmanları, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği ve Lojmanları, İlçe Jandarma Komutanlığı, Hükümet Konağı, Askerlik Şubesi, Helikopter Pisti, Sandıkbağı Çıkışı Uygulama Noktası, Hacı Ali AKIN Yüksekokulu, Şırzı Köprüsü, Kaymakamlık ve Adliye Lojmanları, Kemah İlçe Emniyet Amirliği, Hükümet Konağı, Emniyet Lojmanları, Otlukbeli İlçe Emniyet Amirliği ve Kaymakamlık, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Lojmanları, Kaymakamlık Lojmanı, Otlukbeli Çıkış Uygulama Noktası, Refahiye Hükümet Konağı ve Kaymakamlık Lojmanı , Adliye Lojmanı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AK Parti Binası, Bölge Trafik İstasyon Amirliği, TEİAŞ Trafo Merkezi, Meslek Yüksekokulu, Tercan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Askerlik Şubesi Başkanlığı, İlçe Hükümet Konağı ve Adliye Sarayı, İlçe Belediye Başkanlığı, Devlet Hastanesi, Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Uygulama Noktası, M. Refik Şimşek Öğrenci Yurdu, Trafo Merkezi, Üzümlü Hükümet Konağı,P olis Merkezi Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, NATO Tesisleri, Enerya Gaz Dolum Tesisi, Erzincan Havalimanı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında insansız hava aracı uçuş faaliyetinde bulunan kişilere bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Abdullah Aslan