Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Erzincan da ki 950 esnafa sıfır faizli KOSGEB kredisi

Erzincan da ki 950 esnafa sıfır faizli KOSGEB kredisi

Erzincan da ki 950 esnafa sıfır faizli KOSGEB kredisi için destek verilecek.


03 Şubat 2017 16:35

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, KOSGEB’in sıfır faizli kredisine yönelik açıklamalarda bulundu. Birlik Başkanı Limon açıklamasında KOSGEB’in sıfır faizli 50 bin TL üst limitli kredisine geçen yıl içerisinde başvuran tüm esnafların yararlanabileceğini belirterek, “KOSGEB tarafından 50 bin TL üst limitli sıfır faizli işletme kredisi desteğine talep çok yoğun olmuş ve krediye Türkiye genelinde başvuran 244 bin 980 işletmeden sadece 15 bini bu krediden yararlanabilmiştir. İlimizde ise krediye başvuran 980 esnaf ve sanatkârlarımızdan 38 kişi kredi alabilmişti. Bu gelişmeler çerçevesinde, kredi faiz desteklerinin 2017 yılında da devam edeceği ve şartları taşıyan işletmelerin bu destekten yararlanabileceği açıklanmıştır. Bu bağlamda, KOSGEB tarafından bir kez daha KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ’lere, yine aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği verilecektir.

2016 yılı Aralık ayında verilen KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine başvuruda bulunmuş 244 bin 980 işletmeden söz konusu krediyi kullanarak KOSGEB tarafından destek ödemesi gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere, gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin bu destekten yararlanmaları konusunda KOSGEB İcra Kurulu, KOSGEB İdare Başkanlığını yetkilendirmiştir.” dedi.

Sıfır faizli kredide KOSGEB'in Kredi Garanti Fonu ile protokol imzalayarak işbirliği yapacağını ifade eden Birlik Başkanı Limon, 'Teminat sorunu yaşayan esnaf için Kredi Garanti Fonu da destek verecek. Teminat sorunu olmayan esnafa ödemeler en kısa sürede başlayacak. Teminat sıkıntısı olanlar ise Kredi Garanti Fonu’na (KGF) başvuruda bulunarak, sorununu çözecek. Bu şekilde 950 esnafımızın tamamı KOSGEB'in bu finansmanına erişmiş olacak. KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine yeni başvuru alınmayacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olsun.” Diye konuştu. 

Abdullah Aslan

Etiketler: erzincan, KOSGEB kredisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!