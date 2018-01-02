Diğer
Kategoriler

Erzincan da yaralanan vaşak, doğal ortamına bırakılıyor

Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan vaşak, Kars’ta tamamlanan tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Erzincan da yaralanan vaşak, doğal ortamına bırakılıyor

02 Ocak 2018 17:57

Erzincan-Erzurum karayolu, Yollar üstü mevkiinde 11.12.2017 tarihinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve bir vatandaşın haber etmesi sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan vaşak, Erzincan da ki ilk muayenesinin ardından tedavisinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi, Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine nakledilmişti.

Yapılan genel muayenesinde vücudunda kırık olmadığı, çarpmanın etkisiyle vücudunda ezilmeler ve yoğun stres içinde olduğu tespit edilen vaşağın, merkez yetkililerince gerekli tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu.
Nesli tehlike altında olan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alınan yaban hayvan türlerinden olan vaşağın Kars'tan Erzincan’a nakli yapılmasının ardından 04.01.2018 tarihinde bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakılacak. 

Abdullah Aslan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç