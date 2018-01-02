Erzincan da yaralanan vaşak, doğal ortamına bırakılıyor

Erzincan-Erzurum karayolu, Yollar üstü mevkiinde 11.12.2017 tarihinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve bir vatandaşın haber etmesi sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan vaşak, Erzincan da ki ilk muayenesinin ardından tedavisinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi, Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine nakledilmişti.

Yapılan genel muayenesinde vücudunda kırık olmadığı, çarpmanın etkisiyle vücudunda ezilmeler ve yoğun stres içinde olduğu tespit edilen vaşağın, merkez yetkililerince gerekli tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu.

Nesli tehlike altında olan ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alınan yaban hayvan türlerinden olan vaşağın Kars'tan Erzincan’a nakli yapılmasının ardından 04.01.2018 tarihinde bulunduğu bölgede doğal ortamına bırakılacak.

Abdullah Aslan

