

Edinilen bilgiye göre, terör saldırısı saat 11.15 sıralarında Erzincan- Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Teröristler, daha önceden jandarmanın yol uygulaması yaptığı bölgeye yakın bir yerden geçen tahliye borusuna el yapımı bomba yerleştirdi. Jandarmaların güvenlik kontrolüne başladıktan sonra uzaktan kumanda ile el yapımı bomba patlatıldı. Patlamada can kaybı olmadı. 4 şeritli asfalt karayolunun 2 şeridindeki patlamayla birlikte ağır, zırhlı araçta ise hafif hasar meydana geldi. Patlama nedeniyle Erzincan- Erzurum karayolunda ulaşım 45 dakika süreyle durdurulduktan sonra yeniden başlatıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Abdullah Aslan