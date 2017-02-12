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Erzincan, kayakçılara ev sahipliği yaptı

Erzincan'da düzenlenen Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışlarında kadınlarda Fransız sporcu Laetitia Roux, erkeklerde de İtalyan sporcu Robert Antonioli birinci oldu.


12 Şubat 2017 14:47

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışmasına ev sahipliği yaptı. 11-12 Şubat tarihleri arasında ilk gün bireysel branşta yarışan sporcular ikinci gün ise sürat branşında mücadele verdiler. İki gün süren ve 8 ülkeden 36 atletin katılmış olduğu yarışmada kadınlarda Fransız sporcu Laetitia Roux, erkeklerde ise İtalyan sporcu Robert Antonioli birinci oldu.

Öte yandan şampiyonaya katılan Erzurumlu milli sporcu Aykut Taşçı, katıldığı spor branşlarında çok hızlı bir çıkış yakaladığını belirterek, bu şampiyonadan sonra İtalya'da yapılacak olan dünya şampiyonasında Türkiyeyi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi.

Şampiyon sporcu Fransız Laetitia Roux de Türkiye'de ilk kez bir şampiyonaya katılığını belirterek, yarışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar ise Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nın ilk defa Avrupa kıtasının dışına çıktığını ifade ederek, Ergan Dağı’nın şampiyona için dünyanın en iyi yerlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Şampiyona sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı sporcular ödüllerini Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ensar Başar’dan alarak şampiyonluklarını kutladılar. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: erzincan, kayak, Türkiye Dağcılık Federasyonu


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