Erzincan-Sivas karayolu çok sayıda araç yolda mahsur kaldı



Karayolları ekipleri ve polis ekipleri yolun ulaşıma açılabilmesi için yoğun çaba sarf ederken, bazı sürücüler yolda ilerleyebilmek için tekerleklerine zincir takarken, bazı sürücüler ise kayhan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptıkları görüldü.

Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle polis ekipleri Erzincan'dan Sivas istikametine gidecek olan araçların mahsur kalmamaları için Erzincan üniversitesi kavşağı'nda durdurak geçişlerini engelledi.

Tır sürücüleri ise araçlarını yol kenarlarına ve tır parklarına çekerek, günün aydınlamasıyla yola çıkmayı bekliyorlar.

Abdullah Aslan