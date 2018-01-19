Diğer
Kategoriler

Erzincan-Sivas karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı

Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkiinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar saatlerce araçlarında yolun açılmasını bekledi. Tipi nedeniyle görüş mesafesininde azaldığı yolda kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıda araç sürücülerinin ilerlemesinde aksamaya neden oldu.

Erzincan-Sivas karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı

19 Ocak 2018 05:38


Karayolları ekipleri ve polis ekipleri yolun ulaşıma açılabilmesi için yoğun çaba sarf ederken, bazı sürücüler yolda ilerleyebilmek için tekerleklerine zincir takarken, bazı sürücüler ise kayhan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yaptıkları görüldü.

Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle polis ekipleri Erzincan'dan Sivas istikametine gidecek olan araçların mahsur kalmamaları için Erzincan üniversitesi kavşağı'nda durdurak geçişlerini engelledi.
Tır sürücüleri ise araçlarını yol kenarlarına ve tır parklarına çekerek, günün aydınlamasıyla yola çıkmayı bekliyorlar. 

Abdullah Aslan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç