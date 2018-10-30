Erzincan Valisi paraşütle uçtu

Vali Arslantaş, hem çok uzun bir eğitim süreci gerektirmemesi hem de her yaştan adrenalin tutkununun deneyimleyebilmesi yönünden oldukça uygun bir hava sporu olan yamaç paraşütü ile dağların zirvelerinden uçarak yere indi.

Erzincan'a yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta olan ve merkeze bağlı Küçük Çakırman Köyündeki yaklaşık 900 metre yükseklikten, Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Eğitmeni Ali Zaimoğlu pilotluğunda tandem uçuşu gerçekleştirerek, gökyüzünün ve uçmanın keyfini çıkaran Vali Ali Arslantaş, zaman zaman havada pilotluk yaparak paraşütü uçurdu.

Havada yaklaşık 7 dakika boyunca uçuş yapan Valisi Ali Arslantaş, adrenalin arayanlara, yeni bir şeyler denemek isteyenlere ve uçmayı sevenleri tüm merak edilenleri ile yamaç paraşütü için Erzincan'a davet etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle her türlü doğa sporuna elverişli yapısıyla tanınan Erzincan'da yamaç paraşütü heyecanını ilk defa yaşayan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan ovasını kapsayan enfes bir manzaraya karşı yaptığı tandem uçuşu sonrası tüm Erzincanlıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Uçmanın her zaman insan doğasına zıtmış gibi göründüğü için insanların hava sporlarından biraz uzak kaldığını belirten Vali Arslantaş, her spor gibi, yamaç paraşütü de kurallarına uygun yapıldığında tehlikeli olmayacağına dikkat çekerek, uçuş eğitimini tamamlayıp pilotun uyarılarına kulak verilmesi dâhilinde keyifli ve güvenli bir uçuş gerçekleştireceklerinden emin olunmasını istedi.

Gerçekleştirdiği uçuşta havada uzun bir süre uçmanın tadını çıkaran Vali Arslantaş, heyecan verici bu deneyimin hatıralarını saklamak için fotoğraf makinesini ve kamerasını yanına almayı ihmal etmeyerek, o anları saniye saniye görüntüledi.

Yamaç paraşütü sporunun adrenalin ve eğlenceyi bir arada sunması nedeniyle de her yaş grubundan kitleye hitap ettiğini kaydeden Vali Arslantaş, Türkiye'de yamaç paraşütünü Türk Hava Kurumu'na bağlı eğitmenlerden öğrenmenin mümkün olduğunu bildirdi.

Abdullah Aslan

