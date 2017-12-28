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Erzincan ve Avaşin-Basyan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Erzincan Refahiye ve Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen operasyonda toplam 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erzincan ve Avaşin-Basyan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

28 Aralık 2017 12:52

TSK’dan, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre; Erzincan Refahiye’de icra edilen hava destekli operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde ise operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. 

İlker Turak

Etiketler: 2 terörist, Avaşin-Basyan bölgesi, erzincan

 

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