Erzincan ve Avaşin-Basyan bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK’dan, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre; Erzincan Refahiye’de icra edilen hava destekli operasyonda güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi. Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde ise operasyon icra eden birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirildi.

İlker Turak