Diğer
Kategoriler

Erzincan ve Bayburt merkezli FETÖ operasyonlarında 24 gözaltı

Erzincan ve Bayburt merkezli olarak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 11'i muvazzaf asker toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan ve Bayburt merkezli FETÖ operasyonlarında 24 gözaltı

07 Mayıs 2018 21:31

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Erzincan merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 muvazzaf subay ve astsubay ile daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 asker gözaltına alındı.


Öte yandan, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında da FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin de arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Sağlık kontrolünden geçirilen toplam 24 şüphelinin Erzincan ve Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç