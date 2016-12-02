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Erzincan'a mevsimin ilk karı düştü

Erzincan'a mevsimin ilk karı düşerken, kent merkezindeki kar kalınlığı 15 santime ulaştı.

Erzincana mevsimin ilk karı düştü

02 Aralık 2016 14:34

Erzincan'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü. Karın yağdığını gören çocuklar kartopu oynayıp, kardan adam yaparken, bazı vatandaşlar ise karda yürüyüş yapıp öz çekim yaptı. Öte yandan yağış nedeniyle şehirlerarası yollarda ulaşımda aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. Erzincanlı bazı vatandaşlar kar yağışı nedeniyle halk otobüslerini tercih etti.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından Erzincan Belediyesi temizlik ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başladı. Ekipler, şehir merkezindeki yollarda olumsuzluk yaşanmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kent merkezindeki kar kalınlığı ise yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Erzincan’da aracının üzerindeki karları temizleyen Enes Sevilir isimli bir vatandaş, "Uzun zamandır beklediğimiz bir yağıştı. Erzincan'da manzara olarak çok güzel bir görüntü oluştu. Şehir beyaza büründü. Allah dışarıda kalanların yardımcısı olsun" dedi.

Karda yürüyüş yapan Kemal Arduç isimli bir vatandaş ise, "Erzincan da kış yüzünü gösterdi. Aslında baktığımız zaman biraz da erken yağdı. Fakat özellikle çocukların özlemle beklediği kar yağışı sabah etkili olmaya başladı. Karın özlemini duyan çocukların yanı sıra doğada da zor şartlarda yaşam mücadelesi veren hem insanlar var hem de yaban hayatı var. Kar toplum da genellikle 'beyaz esaret' olarak bilinir. Umarım çiftçilerimiz için bereket getirir. Sürücülerimiz zor şartlar altında seyir ediyor. Erzincan'da Sakaltutan ve Ahmediye geçidi var. Bu bölgelerde de zor anlar yaşanıyor. Bu konuda da güvenlik görevlileri gerekli tedbirleri alıyor. Kar bereketi ve zorluğuyla Erzincan’a geldi. Kışımız hayırlı geçer" ifadelerini kaydetti.
 


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