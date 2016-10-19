Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19.10.2016 günü saat 01.30 sıralarında Kemah ilçemiz Mermerli köyü kırsalında operasyon yapan Jandarma unsurumuz, 2 kişilik Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristle çatışmaya girmiştir. Teröristlerden 1'i etkisiz hale getirilmiş, beraberinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet sırt çantası ve 2 adet şemsiye ele geçirilmiştir. Diğer terörist ise yapılan takip sonucunda olay yerine 3 kilometre mesafede yaralı olarak 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dürbün ve 1 telsiz ile birlikte ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur, esenlik ve güvenliğini sağlamaya dönük operasyonlarımız aralıksız sürdürülmektedir" denildi.