Diğer
Kategoriler

Erzincan'da 178 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 178 kaçak göçmen, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı polis uygulama noktasında yakalandı.

Erzincanda 178 kaçak göçmen yakalandı

08 Şubat 2018 10:49

Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı polis uygulama noktasında yakalanmamak için manevra yapan sürücü polisin dikkati sayesinde fark edildi ve araç aranmak üzere uygulama noktasına getirildi. Araçta, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 4'ü kadın ve 3'ü çocuk toplam 178 kaçak göçmen, Nevzat S., yönetimindeki 27 NS 453 plakalı kamyonda yakalandı.
Daha önce kaçakçılıktan sabıkası bulunan sürücü Nevzat S. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapılacak.  

Adem Küçükkaya
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç